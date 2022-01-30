الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الغاز» يقتل 3 من أسرة واحدة بالتبين.. والنيابة تُحقق

جثث
جثث

تباشر نيابة مايو التبين الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في وفاة سيدة وطفليها، لقوا مصرعهم اختناقًا بالغاز داخل شقتهم بمنطقة التبين، إثر تسرب غاز أثناء نومهم.

تلقى قسم شرطة التبين، بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث لربة منزل واثنين من أبنائها متوفين داخل محل سكنهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل وابنتها وطفلها.

ودلت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث، أن الوفاة نتيجة حدوث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة التي قررت تشريح الجثث، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

 

تسرب التبين ربة منزل نيابة مايو التبين الجزئية تسرب غاز جثث

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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