الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية على السوشيال ميديا (صور)

طلاب
طلاب

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، الآن، داخل اللجان الامتحانية.

وظهر ختم المدرسة والإدارة التعليمية على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، صباح اليوم، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية.

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 امتحان الدراسات الاجتماعية

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على متابعته سير امتحانات الشهادة الإعدادية في أول أيامها أمس، موضحًا أنه لا توجد أي شكاوى من امتحان اللغة العربية.

وأكد أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب داخل اللجان، مشيرًا إلى أن قرابة 195 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحان دون مشكلات.

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 امتحان الدراسات الاجتماعية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُعقد وفقًا للضوابط التالية:

ـ امتحانات منفصلة لكل مادة في منهج الفصل الدراسي الأول وليست اختبارات مجمعة.

ـ تضاف الدرجة التي يحصل عليها الطالب في التيرم الأول لدرجة التيرم الثاني.

ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول 140 درجة كنهاية عظمى.

ـ المديريات التعليمية انتهت من وضع أسئلة الامتحانات والجداول وتم إعلانها.

ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضًا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.

ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.

وتنتهي الامتحانات نهاية الأسبوع الجاري، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 5 فبراير المقبل.

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 امتحان الدراسات الاجتماعية
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