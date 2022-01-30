انطلاق التصويت في انتخابات «الزراعيين» بالدقهلية

انطلق في التاسعة من صباح اليوم الأحد، التصويت في انتخابات نقابة الزراعيين بالدقهلية، والتي تستمر حتى الخامسة مساءً، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد.

وكانت النقابة قد انتهت من عمليات تطهير للجان الانتخابات، قبل بدء عمليات التصويت استعدادًا لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم بشكل آمن داخل 13 مقرًا انتخابيًا على مستوى محافظة الدقهلية، بإجمالي 24 لجنة انتخابية.=

كما جرى التنبيه على مسؤولي اللجان بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال دخول الأعضاء للتصويت، والحفاظ على التباعدالاجتماعي بينهم، لتمر عملية الانتخابات بأمان.

فيما تشهد الانتخابات منافسة بين 3 مرشحين على مقعد نقيب الزراعيين بالدقهلية وهم المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعةبالدقهلية الحالى والدكتور الشبراوي أمين وكيل الوزارة الأسبق والمهندسة نصرة حمدي.

ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة فوق السن 7 مرشحين حيث سيتم اختيار 3 منهم فيما الـ 3 مقاعد للأعضاء تحت السن بالتزكية وكذا26 مقعدًا خاصًا بممثلي الجمعية العمومية.

كما تشمل عملية التصويت أيضًا انتخاب النقيب العام للزراعيين من بين 7 مرشحين ووكيل أول عن المؤهلات العليا من بين 5 مرشحين ووكيلثانٍ عن المؤهلات المتوسطة من بين 4 مرشحين.

كما سيتم انتخاب 3 أعضاء لمجلس النقابة العامة من بين 17 مرشحًا وعضوين على المستوى الإقليمي بمحافظتي الدقهلية ودمياط تحت السن وفوق السن.