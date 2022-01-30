الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الشمالية تقترب من استئناف التجارب على الصواريخ الباليستية بعيدة المدى

الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، إن الرئيس "مون جيه-إن" يعتقد أن كوريا الشمالية باتت قريبة من استئناف التجارب على صواريخ باليستية بعيدة المدى والتخلي عن التوقف الذي فرضته على نفسها بشأن هذه المسألة.

جاء ذلك بعد الأنباء التي أفادت بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة صاروخية، اليوم الأحد، يعتقد أنها لصاروخ باليستي.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية إلى الكف عن إثارة التوتر والعودة إلى المحادثات.

من جهته ندد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية ووصفها بأنها تحد لحظر الأمم المتحدة ولجهود السلام.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد الانتشار المتزايد للمتحور أوميكرون.

وسجلت البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 17 ألفًا و 532 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 828 ألفًا و637 إصابة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت السلطات الصحية في البلاد قد أعلنت يوم السبت تسجيل 17 ألفًا و 542 حالة جديدة ولكنها أعادت تصحيح الرقم إلى 17 ألفًا و 526 حالة.

كما سجلت البلاد 20 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6732 وفاة، وتراجع عدد الحالات الحرجة التي تخضع للعلاج بسبب الإصابة بكورونا إلى 277 حالة .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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