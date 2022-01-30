الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا ستبدأ فى تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم الأحد أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.
 

وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
 

وقالت ماجي ثروب وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة "أود أن أطمئن الآباء وأولياء الأمور على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما ليم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة للسلامةوالجودة والفعالية".
 

وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروجرام من لقاح فايزر-بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغين.
 

وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ
المدارس الأصغر سنا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير. 

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية البريطانية،تسجيل 346 وفاة و102292 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مقارنة بـ439 حالة وفاة و94326 إصابة في اليوم السابق.

 

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فقد أظهرت بيانات السلطات البريطانية، أن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 16149319، والوفيات 154702، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 12781312.

 

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا على التوالي.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

بريطانيا اطفال تطعيم الأطفال ورونا كورونا بدأ الأطفال بريطاني كورو تطعيم كورون لأطفال رونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية 2022

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الصحة: مصاب أوميكرون يعدى من 16 إلى 19 شخصا

ألمانيا: 118970 إصابة جديدة بكورونا

دراسة جديدة: الفجوة بين عمر شبكية العين قد تتنبأ بمخاطر الوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟