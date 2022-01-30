بريطانيا ستبدأ فى تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم الأحد أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.



وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاما، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقالت ماجي ثروب وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة "أود أن أطمئن الآباء وأولياء الأمور على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما ليم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة للسلامةوالجودة والفعالية".



وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروجرام من لقاح فايزر-بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغين.



وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ

المدارس الأصغر سنا أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير.

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية البريطانية،تسجيل 346 وفاة و102292 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مقارنة بـ439 حالة وفاة و94326 إصابة في اليوم السابق.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فقد أظهرت بيانات السلطات البريطانية، أن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 16149319، والوفيات 154702، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 12781312.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا على التوالي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "و وهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.