العراق.. دائرة الإقامة فى أربيل تنفى تعليق منح سمات الدخول للسوريين

نفت دائرة الإقامة في أربيل بكردستان العراق أنباء تعليق منح سمات دخول الإقليم للمواطنين السوريين، مؤكدة استمرار منح التأشيرات وفقًا للتعليمات السابقة.

وقال مدير عام دائرة الإقامة العقيد كامل البرزنجي، إن "ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين السوريين غير صحيح"، موضحًا أن "منح تأشيرات الدخول مستمر، وفي حال صدور قرار جديد ستعلن وزارة الداخلية في كردستان العراق عن القرار وعن أسباب صدوره".

وانتشرت أنباء حول إيقاف منح سمات الدخول لحاملي جوازات السفر السورية، عقب هجوم مسلحي تنظيم "داعش" على سجن "غويران" بالحسكة في سوريا.

ويحق للسوريين دخول أراضي كردستان العراق والإقامة لمدة شهر بموجب تأشيرة تمنح بعد طلب مسبق.

وعلى صعيد آخر، أعلن العراق، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت وزارة الصحة العراقية، في بيان، أنها سجلت 5827 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3962 شخصا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتًا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح، حتى الآن، بلغ 9224658 شخصًا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.