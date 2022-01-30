الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: 1742 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر
الجزائر

 أعلنت الجزائر عن تسجيل ١٧٤٢ إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و١٠ حالات وفاة، فيما تماثل ١٠٩٠ مريضا للشفاء.


وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٤٩ ألفا و٣١٠ حالات ؛ من بينها ١٧٤٢ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٦٦ ألفا و٤٠ شخصا.


وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٥٤٥ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٤٣ مريضا في العناية المركزة.


كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ١٠ ولايات من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٩ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت ٢٩ ولاية ١٠ حالات فما فوق.


وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.


كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، اليوم بتمديد إجراء تعليق الدراسة للتعليم ما قبل الجامعي بسبب ازدياد أرقام الإصابات، داعية مواطنيها إلى التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

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