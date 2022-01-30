الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

حالة الطقس
حالة الطقس

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم  الأحد الطقس، بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و شمال الصعيد.
وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية جنوبية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 8
الإسكندرية 16 10
وادي النطرون 16 8
طنطا 16 8
شبين الكوم 16 8
دمنهور 16 8
بلطيم 16 8
مطروح 15 8
السلوم 15 8
سيوة 16 3
بورسعيد 17 8
دمياط 17 8
الزقازيق 16 8
المنصورة 16 8
الإسماعيلية 17 7
السويس 17 8
العريش 17 8
رفح 17 8
رأس سدر 17 10
نخل 15 01
نويبع 17 11
طابا 15 10
كاترين 11 2-
الطور 18 9
شرم الشيخ 19 13
الغردقة 19 11
مرسى علم 20 10
الفيوم 17 5
بنى سويف 17 5
المنيا 17 6
أسيوط 17 5
سوهاج 17 5
قنا 17 6
الأقصر 18 7
أسوان 19 8
إدفو 19 7
أبوسمبل 18 7
الوادي الجديد 19 4
شلاتين 22 11
أبو رماد 21 11
حلايب 20 12
رأس حدربة 20 11

مصر ارصاد البحر الاحمر الوادي الجديد سوهاج المنيا اليوم بني سويف صورة الحرارة الطقس درجات خبراء درجات الحرارة البحر المتوسط

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