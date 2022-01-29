حبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطلين عثر بحوزتهما على 300 جرام أستروكس و600 جراما من مخدر الحشيش بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 300 جرام و600 جرام من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.