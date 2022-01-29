حبس عاطلين لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بحبسعاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وطالبت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين هم كريم .ح ، محمد .ع عاطلين، وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة التجمع.

ترجع الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وانتحالهما صفة ضباط شرطة بغرض السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.