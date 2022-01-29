شيخ الأزهر ناعيًا محمود الفقي: مواقفه لا تنسى في خدمة الفقراء

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السبت، المهندس محمود طلعت الفقي، رجل البر والخير الذي وافته المنية اليوم بمستشفى السيد جلال بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره.

وعدد الطيب مواقف لا تنسى للفقيد في خدمة الأزهر، ومساعدة الفقراء والمحتاجين، وسعيه في كل أوجه البر، ودعمه لمجمع مستشفيات السيد جلال بإنشاء مستشفى الجراحات المتخصصة ومستشفى النساء والتوليد ومبنى العيادات ومبنى الأقسام الداخلية، والمساهمة في إنشاء كلية الهندسة بنات بجامعة الأزهر، فضلا عن إنشاء عدد من المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل سعيه في طريق الخير والبر شفيعا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".