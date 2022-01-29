الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق بكسر الأبواب في السلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، السبت، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمنطقة السلام.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة لهم سوابق جنائية في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، وكونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع بمنطقة السلام . 

وأقر المتهمون باقتحام 8 شقق سكنية بنطاق أحياء السلام والمرج، وتمكنوا من سرقة أموال تبلغ 80 ألف جنيه.  

البداية كانت مع بلاغ تلقاه ضباط مباحث قسم شرطة السلام يفيد بسرقة شقة سكنية بأسلوب كسر الباب.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدوا عن مكان بعض المبالغ المسروقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس نيابة متهمين شقة سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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