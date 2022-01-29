جهاد عودة: زيارة الرئيس السنغالي للقاهرة تأتي ضمن الرؤية المصرية لتنمية إفريقيا

قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، إن زيارة الرئيس السنغالي ماكى سال إلى القاهرة لها العديد من الرسائل الهامة، حيث أن السنغال هي من ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أستاذ علوم سياسية في تصريح لـ"الدستور" أن الزيارة تأتي في ظل التنسيق والرؤية المصرية الهادفة إلى تنمية القارة السمراء في ظل المبادرة التي كانت القاهرة طرحتها من أجل إسكات البنادق.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجهز دائما لما هو قادم فهو لديه فكر ورؤية طويلة الأمد في التعامل مع الأزمات، منوها بأن مصر لديها خبرات كثيرة لدعم الأمن والاستقرار في القارة.

وأكد عودة، إلى أن الأزمات الحالية التي تمر بها الدول الأفريقية خاصة دول الساحل والصحراء، وظهور التنظيمات الإرهابية التي تحاول العودة مجددًا للمشهد تحتم علينا تنسيق أعلى وأكبر على المستويات كافة، منوها بأن دول غرب أفريقيا تواجه اضطراب حقيقي بسبب ظهور جماعات التطرف وعدم استقرار الأوضاع السياسية.

ولفت إلى أن هذه الزيارة حملت العديد من الملفات التي تم مناقشتها ومنها ملف الساحل والصحراء، بالإضافة إلى ملف سد النهضة، منوهًا بأن الزيارة أيضا سيكون لها تأثير حتى على الأزمة الليبية فيما يخص التنسيق وتوافق الرأي مع الدول الأفريقية.

هذا، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع نظيره السنغالي، تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه تحدث حول رؤية مصر المستندة على أن نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لدول حوض النيل.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي: "أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمنى مناسب ودون إجراءات منفردة".