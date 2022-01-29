استثمارات الأقصر وإطلاق أول مسح لذوى الإعاقة.. حصاد «التخطيط» خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم السبت، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

https://www.dostor.org/3698418

بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، اليوم السبت إجراء أعمال المسح القومى لذوى الإعاقة فى مصر، وهو أول مسح قومى من نوعه يتم إجراؤه لذوى الهمم في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.

https://www.dostor.org/3698599

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن قيمة الصادرات المصرية للسنغال 59.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 60.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%، بينما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السنغال لتصل إلى 1.8 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسنغال 61.2 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 62.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.

https://www.dostor.org/3698488

يعد قطاع الطيران واحدًا من أبرز القطاعات التى تأثرت بشدة بتداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية، وتفاقمت خسائره خلال العامين الماضيين على مستوى دول العالم من بينها مصر، رغم ما حققه القطاع محليًا من إنجازات قبل الجائحة، والتى كشف تفاصيلها تقرير حديث أصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

https://www.dostor.org/3698342

نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقريرًا يوضح أهم جهوده في مجال تنمية وبناء القدرات خلال عام 2021، وذلك في إطار خطة الدولة لنقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

https://www.dostor.org/3698389