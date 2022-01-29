ماس كهربائي يعطل العمل في مستشفى الغنايم بأسيوط

تسبب ماس كهربائي بخط أرضي مغذي لمستشفى الغنايم المركزي بأسيوط إلى تعطل العمل بأقسام المستشفى، ما أدى إلى نقل المرضي لمستشفي الحميات لتلقي العلاج اللازم لحين صيانة العطل.

كان الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، قد تلقى إخطارًا من الدكتور جمال النشار، مدير مستشفى الغنايم المركزي بنشوب ماس كهربائي بخط أرضي مغذي للمستشفى ما أدى إلى تعطل العمل ببعض أقسام المستشفي.

على الفور، أمر وكيل وزارة الصحة بسرعة نقل المرضي لمستشفي حميات الغنايم لتلقي العلاج اللازم، لحين الانتهاء من تصليح العطل وعودة العمل بشكل كامل بمستشفي الغنايم المركزي.

وقال الدكتور جمال النشار، مدير مستشفي الغنايم إنه فور حدوث العطل تم التنسيق مع مستشفي الحميات وتم نقل 16 مريضًا إلى مستشفي الحميات وقامت طوارئ المديرية، بالتنسيق مع مستشفيات أسيوط لاستقبال 4 أطفال مبتسرين بالسيارات المجهزه بالحضان المتنقل وجاري إصلاح العطل بمعرفة شركة الكهرباء.

بعرض المعلومات على اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أمر بسرعة إنهاء تصليح الماس الكهربائي وتشغيل الكهرباء لعودة العمل بالمستشفي بالتنسيق مع مجلس ومدينة الغنايم وشركة كهرباء أسيوط.

وقال محافظ أسيوط إنه تم نقل المرضي الي المستشفيات المجاورة لسرعة تلقيهم العلاج اللازم ونقل استقبال مستشفي الغنايم المركزي الي مستشفي الحميات لعدم تعطيل قبول المرضي وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

أضاف المحافظ أنه تم اصدار تعليمات مشددة لمديرية الصحة باسيوط بالتنسيق مع الجهات للتغلب علي الأزمة وعودة العمل بالمستشفي ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات المنطقة لتلقي المرضي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.