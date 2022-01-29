السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تعقد ورشة عمل عن مبادئ الممارسات الصيدلية واليقظة الدوائية

ورشة عمل
ورشة عمل

عقدت هيئة الدواء المصرية ورشة عمل عن مبادئ الممارسات الصيدلية واليقظة الدوائية في مصر، واستهدفت الورشة تدريب مجموعة من السادة صيادلة المستشفيات والصيدليات العامة بمحافظات جنوب الصعيد، وذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الدواء المصرية الثاني بالأقصر.

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شهدت الورشة التعريف بالمفاهيم الأساسية لليقظة الدوائية، ودورها الفعال في الحفاظ على سلامة المرضى، كما تم التعريف بكيفية إرسال بلاغات السلامة إلى اليقظة الدوائية، وأسس الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية؛ بهدف إلقاء الضوء على أهمية حوكمة استخدام مضادات الميكروبات  في مكافحة حدوث مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية، وما يترتب عليه من الحد من حدوث مضاعفات للمرضى، وتقليل مدة الإقامة بالمستشفيات.
وناقشت الورشة أيضًا التعريف بالأدوية غير الوصفية، وخصائصها، والنظامين المصري والعالمي لإدارجها في قوائم الأدوية غير الوصفية، وقواعد صرفها في مختلف دول العالم ومصر، ودور الصيدلي في منظومة الأدوية غير الوصفية، ومنع حدوث المخالفات، والحد من سوء استخدامها.
يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تفعيل  تطبيق نظام اليقظة الدوائة بمحافظات الصعيد، والتعريف بالأدوية غير الوصفية وأسس الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

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وعقدت هيئة الدواء المصرية، اليوم، 3 جلسات حوارية موسعة خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي نظمته الهيئة بمحافظة الأقصر، تحت عنوان "انطلاقة جديدة لصناعة الدواء"، حيث تناولت الجلسات موضوعات متعددة خاصة بمستجدات العمل بالمعامل الرقابية والمعمل المرجعي بالهيئة، وآليات الرقابة على سوق الدواء المصري، وكذلك الاستماع لأفكار ومقترحات الشركات المصنعة للدواء.

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وأشار الدكتور مدحت الغباشي، مستشار رئيس الهيئة لشئون المعامل المرجعية والرقابية، إلى أهم مستجدات العمل، وعرض نتائج التكامل بين معامل الهيئة، وأهمها: برنامج اعتماد هيئة الدواء المصرية للمواد القياسية، وإجراءات تطوير، وإنتاج وتحليل مستحضرات المولنوبرافير؛ الذي منحته الهيئة رخصة الاستخدام الطارئ.

الدواء ورشه عمل فعاليات ملتقى الأقصر اليقظة الدوائية الممارسات الصيدلية المستشفيات

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