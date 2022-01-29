قطر تسجل 4 وفيات و1538 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل أربع حالات وفاة، و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة القطرية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 336081 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 645 حالة.

وأشارت وزارة الصحة القطرية إلى أنه تم تسجيل 4187 حالة جديدة للشفاء التام من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 309188 حالة.

هذا، وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 370 مليونًا و324 ألفًا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.