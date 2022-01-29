تحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بمدينة 6 أكتوبر

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، حول جثة شاب عثر عليه الأمن داخل بئر صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، عن عدم وجود إصابات، وجاري إجراء التحريات لبيان سبب الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل بئر صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من الفحص المبدئى أن الجثة لشاب مبلغ بتغيبه، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات بها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المتوفى، وذكروا أن ابنهم خرج لعمله إلا أنه اختفى عقب ذلك، حتى فوجئوا بالعثور على جثته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف التحريات لكشف غموض الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، فيما أخطرت النيابة للتحقيق.