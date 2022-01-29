في لقاء بين الوزيرين.. «عبدالدايم» تُشيد بدور الأوقاف في توعية الشباب (صور)

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بمعرض الكتاب في دورته الـ53.

وأشادت عبدالدايم بمساعي وزارة الأوقاف لمواجهة التشدد مؤكدة على تواصل التعاون المثمر بين الوزارتين بهدف نشر التنوير ومجابهة التعصب من خلال الإعداد لإصدار كتب جديدة ضمن سلسلة «رؤية» المترجمة إلى اللغات الأجنبية، للتوعية بسماحة الإسلام الى جانب إصدار كتاب «القيم واحترام الآخر»، وغيرها، تعظيمًا لجهود الدولة في توعية النشء والشباب بمخاطر الفكر الهدام.

ومن جانبه، وجه وزير الأوقاف التهنئة لـ«عبدالدايم»، بمناسبة افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، مُشيدًا بالمظهر الراقي الذي يظهر به المعرض والتفاعل الجماهيري الكبير مع فعالياته.

كما أشاد جمعة بالأساليب التي تنفذها وزارة الثقافة لتيسير حصول أبناء الوطن على المعرفة بأشكالها في إطار استراتيجية الدولة لبناء الشخصية الواعية المستنيرة.

وناقش اللقاء التنسيق بين الجانبين لدعم استثمار الثقافة في مواجهة الأفكار المتطرفة بالمجتمع، وتطوير آليات التعاون لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

وتنطلق الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، وتحتفي باليونان كـ«ضيف شرف»، وبالأديب الراحل يحيى حقي، شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد لأول مرة، استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ من خلال ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.