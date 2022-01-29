السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خبير عسكري ليبي يكشف دلالات ظهور «داعش» الإرهابي في الجنوب

الجيش الليبي
الجيش الليبي

قال الخبير العسكري والاستراتيجي الليبي محمد الترهوني، إن هناك العديد من الدلالات لعودة تنظيم داعش الإرهابي في جنوب البلاد ومنها أن هناك بعض المحاولات لإحياء التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن يحاول مجددا ومنذ فترة العودة حيث شن العديد من العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة.       

ونوه الخبير العسكري، في تصريحات خاصة ل"الدستور"، بأنه خلال الفترة الماضية تمكنت القوات المسلحة الليبية بعد عملية استخباراتية قوية من ضبط موقع هذه الجماعات الإرهابية وتم الوصول إلى مكانهم والقضاء عليهم.

وأضاف أنه قبل إطلاق هذه العملية أطلقت القوات المسلحة عملية عسكرية لتجفيف مواقع دعم هذه الجماعات الإرهابية كمقار الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود، بالإضافة إلى الحملة على تجار المخدرات.

ولفت إلى تمكن القوات من القضاء على هذه الجماعات وصولا إلى الحدود الليبية النيجيرية والحدود الليبية التشادية وأيضا إلى الحدود الليبية السودانية، مشيرا إلى أن هناك العديد من العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على بؤر الإرهاب. 

 وفي وقت سابق، أكد  المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن مجموعات "داعش" الإرهابية في الجنوب لها دعم من خلايا في دول الجوار.

وأضاف المسماري، أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أنه تم توجيه كل الإمكانيات للقضاء على بقايا "داعش" في الجنوب الغربي.

وذكر خلال مؤتمر صحفي أن "داعش" يتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر.

ليبيا الجيش الليبى بقايا تنظيم داعش الإرهابى أوكار داعش الجنوب الليبي

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