السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق تسبب في إصابة شخص بسبب السرعة الزائدة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس سائق تسبب في إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة  لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب، وإرسال تقرير مفصل بحالته وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن شخصًا كان يقود سيارته بسرعة زائدة ما تسبب فى الاصطدام بسيارة أخرى وإصابة سائقها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتبين تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس حادث نيابة متهم مصاب

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عود على بدء

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