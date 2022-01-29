تفاصيل العثور على جثة طالبة ثانوى داخل حمام بالغربية

شهدت محافظة الغربية، واقعة مؤلمة، اليوم السبت، حيث لقت طالبة بالتعليم الثانوي حتفها اختناقاً ببخار الماء، أثناء استحمامها بمنزلها في قرية صا الحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، بوصول إشارة من مستشفى بسيون المركزي، بوصول طالبة لقسم الاستقبال جثة هامدة.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيامها بالاستحمام تجمعت كمية كبيرة من بخار الماء في الحمام ما تسبب في اختناقها ووفاتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.