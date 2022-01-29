السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل العثور على جثة طالبة ثانوى داخل حمام بالغربية

جثة
جثة

شهدت محافظة الغربية، واقعة مؤلمة، اليوم السبت، حيث لقت طالبة بالتعليم الثانوي حتفها اختناقاً ببخار الماء، أثناء استحمامها بمنزلها في قرية صا الحجر مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون، بوصول إشارة من مستشفى بسيون المركزي، بوصول طالبة لقسم الاستقبال جثة هامدة.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيامها بالاستحمام تجمعت كمية كبيرة من بخار الماء في الحمام ما تسبب في اختناقها ووفاتها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طالب محافظة الغربية مستشفى بسيون المركزي مستشفى بسيون النيابة العامة مدير امن الغربيه بمحافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

مصدر أمنى يكشف أكاذيب رامى شعث

20 نقطة ساخنة للجوع..!

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى