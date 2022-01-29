السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع المخلفات بقريتي تلة وبني محمد سلطان بالمنيا  (صور)

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقريتين بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بقري تلة وبني محمد سلطان وقامت برفع 50 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

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وقال محمد محمود، رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات والأتربة وقام برفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة اليوم من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

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وأوضح عصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان أن قسم البيئة والنظافة بالوحدة المحلية القروية لبنى محمد سلطان كثف من أعمال وحملات النظافة والتي تمكنت من رفع 30  طن من المخلفات والقمامة خلال حملة نظافة مكثفة بكدوان وعزبة جارحي وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحلية بالقري التابعة لمركز ومدينة المنيا واصلت جهودها المبذولة في قطاع النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار. الامراض والأوبئة خاصة كورونا ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها علي المتابعة المستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة وذلك لتوفير بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة أنتشار عدوي فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها.

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أشار رئيس المركز إلى أن الوحدة المحلية تعطي أولوية كبيرة لملفي النظافة والإنارة بشوارع أحياء المدينة وشوارع ومداخل ونقاط التجمع بالقري التابعة لها من خلال ورديات نظافة تعمل علي مدار اليوم وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للظهير الصحراوي بجانب الأهتمام بأعمال الكهرباء والإنارة من خلال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة.

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المنيا رفع 50 طن مخلفات حملات نظافة بقريتي تلة وبني محمد سلطان عصام معبد محمد محمود

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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