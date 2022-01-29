السبت 29 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

علاقة عاطفية تربط ريهام عبدالغفور بإياد نصار فى «قانون العمل»

إياد نصار وريهام
إياد نصار وريهام عبد الغفور

تواصل الفنانة ريهام عبدالغفور، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "قانون العمل" بمشاركة الفنان إياد نصار، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن هناك علاقة عاطفية ستجمع ريهام عبدالغفور، وإياد نصار، مشيرًا إلى أنهما من طبقة متوسطة وليست غنية كما يعتقد البعض، لافتًا إلى أن معظم التصوير تم في طنطا حيث يقطن أبطال العمل خلال الأحداث.

مسلسل "قانون العمل" يضم العديد من الفنانين منهم: إياد نصار، وريهام عبدالغفور، وثراء جبيل، وإسلام إبراهيم، ورشة كتابة مريم نعوم، ومن إخراج مريم أبوعوف، ويظهر إياد نصار خلال أحداث مسلسله الجديد، الذى يواصل تصويره حاليًا في منطقة المنصورية، بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال.

يُشار إلى أن إياد نصار، انتهى من تصوير فيلم "11:11"، الفترة الماضية، ويشارك في بطولته كل من الفنانة غادة عادل وآخرين، ومن إخراج كريم أبوزيد، ويجسد دور محامٍ شهير وتتوالى الأحداث في إطار مشوق ملىء بالغموض.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم فى الساعة 11 و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد، ويتورط إياد نصار في مشكلة كبيرة تؤدي إلى تورط عدد من الأشخاص معه دون قصد منه.

من جهة أخرى، تخوض الفنانة ريهام عبد الغفور السباق الرمضاني المقبل، بعمل درامي تليفزيوني جديد يحمل عنوان "أزمة في منتصف العمر"، بقيادة المخرج كريم العدل.

وتعكف "ريهام"، خلال الفترة الحالية، على التحضيرات اللازمة والتجهيزات الأخيرة استعدادًا لبدء التصوير، خلال الأيام القلية المقبلة، وتحديدًا بعد انتهاء المخرج كريم العدل من معاينة أماكن التصوير وإنهاء التعاقدات مع باقي الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل.

ريهام عبد الغفور إياد نصار قانون العمل علاقة عاطفية نصار عاطفية

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