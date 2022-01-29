تحتفل به كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم.. من هو القديس سالامانيس الإسيخاتيس؟

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، اليوم السبت، بذكرى القديس سالامانيس الإسيخاتيس.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن القديس سالامانيس جاء من بلدة على الضفة الغربية لنهر الفرات، وكان اسمه كبرسانا، أحب الحياة الصحراوية فاتبع طريق العزلة وأقام قلايته بالقرب من نهر الفرات.

وتابع: "أسقف المدينة الذي علم فضيلة القديس، ذهب للقائه بنفسه ليقنعه بقبول الكهنوت، ولكنه رفض واكتفى بالصمت والصلاة ودراسة الكلمة الإلهية. وهكذا تعزّى بالله وقاد أرواح الناس إلى المسيح.

وأوضح أنه يُذكر في السنكسار (كتاب سيّر القديسين) اليوناني أنه بمجرد أن ذهب أشخاص من بلدته الأصلية إلى قلايته والذين أرادوه بالقرب منهم، ودون أن يقاومهم أو يوافقهم، أخذوه وأتوا به إلى بلدتهم، حيث بنوا قلاية له وأغلقوها وفي هذه القلاية عاش القديس في سلام وصلاة".

لكن بعد أيام قليلة وصل أشخاص آخرين من البلدة المقابلة ليلاً، وأخذوا القديس ونقلوه إلى بلدتهم. مرة أخرى، لم يعترض ولم يبذل جهدًا حتى لا يؤخذ.هكذا أمات القديس سالامانيس نفسه تمامًا في هذه الحياة الحالية، وكان يجاهد فقط للحفاظ على إرادة الله، الذي أحب الإنسان وسلم نفسه من أجل خلاصه.

بهذه الطريقة عاش القديس سالامانيس محبًا لله ورقد بسلام، ولم يُذكر العام الذي رحل فيه

وعلى صعيد مختلف، أعلنت المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان، ان المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار، زار راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر مهنئا بالاعياد المجيدة وتم البحث في آفاق الحوار الإسلامي- المسيحي و سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفكرية انطلاقا من المشتركات الإسلامية - المسيحية.