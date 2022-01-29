إصابة عامل فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقناطر

أصيب عامل بجرح طعني نافذ بالصدر وجروح قطعية بالظهر، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين عامل آخر، بسبب خلاف مالي بينهما بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وجرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج، وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول «م ر أ»، عامل، مقيم بقرية باسوس دائرة المركز، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وجروح قطعية بالظهر.