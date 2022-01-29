الغضبان: وصول العمل في تطوير طريق «بحري ترعة السلام» لمراحل متقدمة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واصلت أعمال إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية، تماشيًا مع أعمال الخطة الموسعة لتطوير طرق ومحاور المدينة، لافتًا إلى استمرار العمل فى رصف طريق "بحري ترعة السلام"الرابط بين كوبرى شادر عزام ومحور 30 يونيو ومستشفى ٣٠ يونيو بجنوب بورسعيد بطول 3.5 كم لتسهيل الحركة إلى قرى الجنوب، مشيرًا إلى أن العمل قد وصل لمراحل متطورة، وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير الطريق، مؤكدا أن خطة تطوير الطرق بحى الجنوب تشمل عددا من المناطق وأهمها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والطريق المؤدية لقرى الجنوب، ومحور شادر عزام والحوض السمكي وذلك فى إطار الطفرة التى يشهدها حى الجنوب فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعمال التطوير

اعمال التطوير

اعمال التطوير

اعمال التطوير