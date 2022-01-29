السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 19 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 19 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها: الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة، بالإضافة إلى أسلحة نارية.

وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 19 عاطلًا بمراكز؛ قها، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة بنها، والقناطر الخيرية، والخانكة، وشبين القناطر.

وضُبِطَ بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، و115 جرامًا من مخدر الحشيش، و169 جرامًا من الهيروين المخدر، و620 جرامًا من مخدر البانجو، و520 جرامًا من مخدر البودر، و70 جرامًا من مخدر الشادو، و65 جرامًا من مخدر الهيدرو، و31 قرصًا مخدرًا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية ضبط المواد المخدرة الحشيش الهيروين والشادو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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