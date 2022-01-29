البرلمان العراقي يؤكد اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم السبت، اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وذكر بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً ، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المساءلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم.

وأضاف البيان أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب ترأس الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن، على أن يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية يوم الاثنين 7 شباط 2022 من الأسبوع المقبل" .

وشدد الزاملي على "ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية ، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها"، مؤكداً أن "الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمولاً به في السابق".

وأشار الى "اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات والرغبات أو التأثيرات الخارجية أو الداخلية"، منوهاً أن"التهم الموجهة ضد المرشحين أو كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعنينا بقدر اعتمادنا حصراً على القرارات القضائية الباتة بحق كل المرشحين".

وفي وقت سابق، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم السبت، اجتماعاً مع الوزارات والهيئات المختصة لبحث السير الذاتية لمرشحي منصب رئاسة الجمهورية.

وإن"الزاملي "ترأس الاجتماع بحضور وزير التعليم العالي ورئيس هيئة النزاهة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ونائب رئيس هيئة المساءلة والعدالة". بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العراقية.

وأشار إلى أن 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية يجرى العمل على تدقيق سيرهم الذاتية، مبينًا أن الاجتماع شهد مناقشة السير الذاتية لجميع المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية مع الجهات المختصة.

وفي هذه الاثناء قال الزاملي إن "يوم الاثنين المقبل سيكون موعدًا لإعلان أسماء المرشحين بعد إتمام تدقيقها".