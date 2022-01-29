السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن سد النهضة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه ناقش مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، التطورات الخاصة بسد النهضة وما يعنيه هذا الملف لشعوب وادي النيل كاملة، مشيرا إلى ضرورة التوصل لاتفاق مُلزم وضروري ينظم تشغيل السد، وذلك في إطار زمني مناسب ودون إجراء منفرد.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، في قصر الاتحادية، إنه ناقش أيضا بعض التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، لاسيما ملف كورونا وتأثيره على القارة، فضلا عن الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي تعاني منه بعض الدول الإفريقية.

السيسي الرئيس السنغالي

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