نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022، حيث يبحث طلبة وطالبات الصف الصف السادس الابتدائي، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة من انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفر محافظة القاهرة نتيجة الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي من أهم المنصات التعليمية التي بها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ورصد وجمع الدرجات، و اعلانها وفق للخطوات القادمة برقم الجلوس:

أولا: يجب الدخول عبر موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية من خلال الرابط التالي: «من هنا».

ثانيا: يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثالثا: تحديد الصف والفصل الدراسي

رابعا: كتابة بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

خامسا: تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان

سادسا: الضغط على زر الاستعلام

سابعا: يجب ظهور كافة درجات الطالب في الامتحان

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من امتحانات نصف العام ، يوم الأربعاء الماضي، باداء الطلاب امتحان مادة الرياضيات، وسط اجراءات امنية واحترازية وصحية مشددة، ولتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة.

وكذلك المتابعة مع الشئون الصحية وتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة لمتابعة اي حالات مرضية أو حدوث طارئ ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة الامتحانات بها.

وأدي صباح اليوم، طلاب الشهادة الاعدادية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وبلغ عدد الطلاب الذين ادوا الامتحانات 190481 طالب وطالبة، في أول ايام امتحانات نصف العام، موزعين على 757 لجنة وعدد 38 حالة بمستشفى 57357، من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 2/3/2022.

تناولنا فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الأول للعام الدراسي 202-2022، حيث تستمر عمليات البحث فى جوجل عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، مع خالص التمنيات لطلاب الصف السادس الابتدائي فى جميع محافظات مصر بالنجاح والتوفيق.