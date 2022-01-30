الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

طلاب
طلاب

نستعرض لكم فى هذا التقرير رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022، حيث يبحث طلبة وطالبات الصف  الصف السادس الابتدائي، عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، خاصة من انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفر محافظة القاهرة نتيجة الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي من أهم المنصات التعليمية التي بها نتائج طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

 

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ورصد وجمع الدرجات، و اعلانها وفق للخطوات القادمة برقم الجلوس:

أولا:  يجب الدخول عبر موقع نتائج مرحلة التعليم الأساسية من خلال الرابط التالي: «من هنا».

ثانيا: يجب اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثالثا:  تحديد الصف والفصل الدراسي

رابعا:  كتابة بيانات الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

خامسا: تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحان

سادسا: الضغط على زر الاستعلام

سابعا: يجب ظهور كافة درجات الطالب في الامتحان

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي من امتحانات نصف العام ، يوم الأربعاء الماضي، باداء الطلاب امتحان مادة الرياضيات، وسط اجراءات امنية واحترازية وصحية مشددة، ولتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

وكذلك المتابعة مع الشئون الصحية وتوفير زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة لمتابعة اي حالات مرضية أو حدوث طارئ ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة الامتحانات بها.

وأدي صباح اليوم، طلاب الشهادة الاعدادية، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وبلغ عدد الطلاب الذين ادوا الامتحانات 190481 طالب وطالبة، في أول ايام امتحانات نصف العام، موزعين على 757 لجنة وعدد 38 حالة بمستشفى 57357، من بينها 6 حالات من أبناء القاهرة، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 2/3/2022.

تناولنا فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الأول للعام الدراسي 202-2022، حيث تستمر عمليات البحث فى جوجل عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، مع خالص التمنيات لطلاب الصف السادس الابتدائي فى جميع محافظات مصر بالنجاح والتوفيق.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة الابتدائية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

شكري: موقف مصر ثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

يصعب عليا استقبال القبلة وأنا أصلي في القطار ماذا أفعل؟.. الحكم الشرعي بالأدلة

استخدم الزنك.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟