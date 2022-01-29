 4 نصائح مهمة للحصول على وظيفة أحلامك

فور التخرج من الجامعة يحاول جميع الشباب الحصول على الوظيفة التي تناسب طبيعة دراستهم أو أحلامهم في الحياة، ولكن كيف؟ فالأمر ليس سهلًا بالطبع، الجامعات تقوم بتخريج الآلاف كل عام، ربما يحصل جميعهم على فرص عمل، لكن بالطبع لن يحصل الجميع على الوظيفة التي يحلم بها، المثابر فقط والذي يتبع النصائح هو من يحصل عليها.

في السطور التالية نقدم لك عدة نصائح تساعدك في الحصول على وظيفة أحلامك، وذلك بحسب ما ورد في موقع "phikappaphi".

جدد سيرتك الذاتية:

إذا كنت شاب حديث التخرج فيجب عليك أولًا إنشاء سيرة ذاتية لك، تضمن اسمك والشهادة التي حصلت عليها ومعلومات عنك، أما إذا كانت لديك سيرة ذاتية بالفعل فيجب أن تقوم بتحديثها بشكل مستمر، وتضيف إليها المهارات الجديدة التي حصلت عليها.

أجري مقابلات وهمية:

احرص على التدريب على المقابلات التي يمكن أن تجريها في المستقبل وذلك من خلال، تعيين أي من أفراد عائلتك أو أصدقاءك على أنه المدير الذي يجري لك المقابلة، وأجعله يبادر بسؤالك حول الأسئلة المتوقعة في هذه الحالة، وبالتالي تجيب من خلال الردود التي قمت بتجهيزها مسبقًا، والهدف من ذلك هو التدريب على المقابلة والتقليل من حدة التوتر الناتج عنها.

كن مطلعًا:

طالما أنك لم تحصل على عمل بعد فلابد أن تعرف أن الإنترنت هو وسيلتك الأهم الآن، قم بالبحث عن وظائف خالية عبر الإنترنت، اسأل جميع من حولك، خاصة أولئك الذين يعملون في أماكن هامة في المجال الذي تقوم بالبحث فيه.

ارسل السيرة الذاتية:

قم بإرسال السيرة الذاتية في كل الأماكن التي يحتمل أن يتم قبولك فيها، ولا تيأس مهما بلغ عدد الأماكن، حدد لنفسك 5 أماكن يوميًا لإرسال السيرة الذاتية، بحيث تحصر جميع الأماكن التي يمكن أن تقدم إليها بشيء من التنظيم.