الرئيس السيسى يوفد مندوبًا لتقديم واجب العزاء فى الكاتب الصحفى ياسر رزق

يوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمود وهدان، للتعزية في وفاة المرحوم الكاتب الصحفي ياسر رزق، وإبلاغ أسرته خالص التعازي والمواساة بمسجد المشير طنطاوي غدًا الأحد.

وأعلنت أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، عن إقامة عزاء له بعد صلاة المغرب غدًا الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

كانت أسرة الكاتب الراحل الكبير، أقامت عزاء كبيرًا وشعبيًا أمس الأول الخميس، بمسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، حضره المئات من أهالى محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية، حيث أقيم سرادق عزاء ضخم، بحضور الشيخ طه النعمانى، قارئ مسجد الإمام عمرو بن العاص ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشيخ محمود محمد صابر من مدينة منيا القمح، وقدم العزاء، الشيخ عامر أبوسلامة.

والكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق، هو نجل الكاتب الصحفى الكبير الراحل فتحى رزق، رئيس تحرير جريدة "القناة"، ومدير مكتب جريدة أخبار اليوم بالإسماعيلية الأسبق، وشقيق الكاتب الصحفى خالد رزق، مدير مكتب أخبار اليوم بالإسماعيلية، وأرملته هي الكاتبة الصحفية بأخبار اليوم أمانى ضرغام.

وبدأ الكاتب الصحفى ياسر رزق، عمله الصحفى فى مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا فى السنة الأولى بكلية الإعلام التى تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لصحيفة "الأخبار"، قبل أن يستقر على العمل محررًا عسكريًا، ثم مندوبًا للصحيفة فى رئاسة الجمهورية حتى 2005، وهو العام الذى شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية أيضًا.

وبعد 6 سنوات قضاها في إدارة شئون المجلة الصادرة عن "ماسبيرو"، عاد "رزق" إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، لكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في 18 يناير 2011، أي قبل نحو أسبوع من اندلاع ثورة "25 يناير"، ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، واستمر في قيادة العمل بها بنجاح تمكن خلالها من رفع توزيعها.

وكان قد شارك الكاتب الراحل ياسر رزق فى آخر ندواته منذ 12 يومًا، حيث أقيمت ندوة لمناقشة كتابه سنوات الخماسين فى دار الأوبرا المصرية وأدارها الدكتور سامى عبدالعزيز، كما شارك فى المناقشة كل من منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة الأسبق.