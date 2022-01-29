السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه لقرار منع دخول مسؤوليه إلى روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار روسيا منع عدد من مسؤولي الاتحاد من دخول أراضيها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيتر ستانو - في بيان - "إن الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار السلطات الروسية، المعلن عنه أمس الجمعة، بمنع عدد غير معروف من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته من الدخول إلى روسيا".

وأضاف "هذا القرار يفتقر إلى أي مبرر قانوني وإلى الشفافية وسوف يلقى الرد المناسب"، مشيرًا إلى أنه بهذا القرار تواصل روسيا تأجيج مناخ التوترات في أوروبا بدلًا من المساهمة في خفض التصعيد.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن موسكو وسعت قائمة المقيمين في الاتحاد الأوروبي الذين تفرض عليهم قيود السفر، لتضم القائمة رؤساء العديد من الشركات العسكرية الأوروبية الخاصة وبعض السياسيين وغيرهم.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بأنها رد بالمثل على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا.

بروكسل روسيا الاتحاد الأوروبي

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