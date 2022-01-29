مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بجهينة غربي سوهاج

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، والعثور على جثته ملقاة بجوار محطة مياه الصرف الصحي بناحية قرية نزلة بجهينة، بينما أُصيب آخر بطلق ناري بسمانة الساق اليمنى إثر وقوع مشاجرة ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي والمصاب للمستشفى الجامعى للعلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة جهينة يفيد بوفاة عامل وإصابة شخص آخر إثر وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، تم تكليف ضباط وحدة مباحث المركز بالتحرى فى الواقعة وملابساتها.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر، رئيس فرع بحث الشمال، والعقيد أيمن عثمان، وكيل الفرع، والرائد عمر مدنى، رئيس مياحث مركز شرطة جهينة بالعثور على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية نزلة علي دائرة مركز جهينة.

وتبيَّن وجود جثة المدعو "إبراهيم ع م أ" 32 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المراغة، وبمناظرتها، تبيَّن أنه يرتدي كامل ملابسه، وإصابته "بطلقات نارية متفرقة بالجسم"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

كما تبلغ لمركز جهينة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو "علي م أ ق" 40 سنة حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية وعربية "تاجر عقارات ويقيم دائرة مركز جهينة مصابًا "بطلق ناري بسمانة الساق اليمنى واشتباه نزيف بها" وبسؤاله أقر بأنه أثناء مروره بذات الناحية حدثت إصابته نتيجة طلق ناري من مشاجرة بذات المنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.