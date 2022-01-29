روسيا تنقل كتيبة منظومات دفاع إلى بيلاروس

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، إن روسيا تواصل في إطار التحقق من جاهزية قوات الرد السريع لدولة الاتحاد، نقل المعدات والأسلحة وإعادة نشر القوات في بيلاروس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، في إطار هذه العملية، تم نقل كتيبة منظومات دفاع جوي مدفعية صاروخية من طراز "بانتسير-إس" إلى أراضي بيلاروس.

وأضاف المصدر: "تم نقل كتيبة منظومات بانتسير-إس بالقطارات من الدائرة العسكرية الشرقية في روسيا إلى محطة التفريغ في بيلاروس".

وتضم كتيبة "بانتسير-إس" التي وصلت إلى بيلاروس، 12 مركبة قتالية، يمكن لكل منها حمل 12 صاروخًا مضادا للطائرات في حاويات النقل والإطلاق.

وأوضح المصدر، أنه بعد التفريغ، ستتجه الكتيبة بمعداتها وأفرادها إلى المناطق المحددة لانتشارها، ضمن نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد لبيلاروس وروسيا.

و على صعيد آخر، طالبت روسيا كندا بتوضيح ما تتناقله وسائل الإعلام حول تدريب قواتها المسلحة تشكيلات نازية جديدة في أوكرانيا بعملية Unifier.

وقال السفير الروسي لدى كندا أوليج ستيبانوف: "ذكرت وسائل الإعلام الكندية خلال الأشهر الماضية، أن العشرات إن لم يكن المئات من مقاتلي مجموعات النازية الجديدة مثل (القطاع الأيمن) و(آزوف)، تم تدريبهم سرًا في إطار عملية Unifier، لقد كشف أفراد يرتدون الصليب المعقوف على شبكاتهم الاجتماعية أنهم تلقوا تدريبات من قبل الكنديين".

وأضاف: "وزارة الدفاع الكندية مترددة في التعليق على المنشورات الإعلامية حول هذا الموضوع، وأعلنت أنها تجري تحقيقًا داخليًا".

وأشار إلى أن "المقاتلين الذين تلقوا تدريبات على أيدي مدربين كنديين في أوكرانيا لا يتبخرون في الجو، بل يتوجهون إلى شرق البلاد ويقتلون الأوكرانيين" الموالين لروسيا.

وختم: "حتى في إطار هذه المهمة التي تبدو سلمية، أنت تجهز بعض الأوكرانيين ليقتلوا أبناء جلدتهم".