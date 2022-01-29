السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة نرويجية: كورونا قد يكون وصل إلى أوروبا فى وقت مبكر من عام 2019

النرويج
النرويج

أظهرت نتائج جديدة توصل إليها باحثون نرويجيون أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يكون قد وصل إلى أوروبا قبل شهر مما كان يعتقد سابقا، حسبما ذكرت وكالة أنباء ((تاس)) الروسية يوم الأربعاء.

 

وعثر الباحثون في مستشفى جامعة أكرشوس على أجسام مضادة ضد كوفيد-19 في عينات دم تعود إلى ديسمبر 2019. وتم رصد الأجسام المضادة في 98 عينة من 6520 عينة تم تحليلها.

 

ووصف الباحثون النتائج بأنها صحيحة ولكنها مفاجئة للغاية، مضيفين أن "الاكتشاف يغير قصة وباء كورونا".

 

وتطرق التقرير إلى عدة حالات أخرى، من بينها دراسة إيطالية في ميلانو تشير إلى أن فيروس كورونا كان موجودا في إيطاليا في عام 2019، ودراسة أمريكية ذات نتائج مماثلة.

 

وخلصت الدراسة التي أجرتها كلية طب سان دييغو التابعة لجامعة كاليفورنيا إلى أن فيروس كوفيد-19 كان على الأرجح "متفشيا دون أن يتم اكتشافه" قبل شهرين من ديسمبر 2019.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

 

دراسة بكر اوروبا كوفيد كوفيد-19 نرويجية وصل رأسه كوفيد-

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وائل لطفي

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