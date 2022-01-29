اليوم.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «أبو العروسة 3».. اعرف المواعيد

تنطلق أولى حلقات مسلسل «أبو العروسة 3» مساء اليوم السبت، عبر شاشتي DMC وdmc دراما، وقد تصدر العمل خلال الساعات الماضية، قائمة الأكثر تداولا في محرك البحث «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث الجمهور عن موعد عرضه والقنوات الناقلة، خلال السطور التالية «الدستور» يرصد مواعيد الحلقات والقنوات الناقلة وتفاصيل الجزء الجديد.

مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة3»

يعرض المسلسل عبر قناة DMC العامة من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقات من الأحد إلى خميس في تمام الساعة الثانية صباحًا والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

كما تعرض عبر قناة DMC دراما، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد الحلقات في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتعاد مرة أخرى في تمام الرابعة عصرًا.

بوستر المواعيد

ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير المشاهد بشكل يومي على قدم وساق للانتهاء من مشاهده بالكامل خلال الفترة المقبلة، وكثف المؤلف والمخرج هانى كمال، ساعات التصوير بالاضافة إلى كتابة الحلقات الأخيرة، وقيامه بعمليات المونتاج والمكساج للحلقات الجاهزة بالتزامن مع التصوير حيث انتهى أبطال المسلسل من 70% من أحداثه خاصة أنه ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة 45 حلقة.

أحداث الجزء الجديد

ينتمى المسلسل إلى نوعية الدراما الإجتماعية، وتدور أحداثه حول الطبقة الوسطى، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية التى تدور داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع، كما يرصد المسلسل المشاكل والخلافات الزوجية التى تواجه رب الأسرة، من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة، واستكمال للموسمين السابقين، حول عائلة عبد الحميد بعد خروجه المعاش وزواج ابنته هاجر التي ما زالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من الزواج من يوسف، كما يواجه أمور حياة ابنته زينة مع زوجها طارق بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا و رفضه العمل مع والده فى سلسلة المحلات التى يمتلكها.

كما يعرض هذا الجزء سعى ابنه أكرم لتأسيس شركة صغيرة خاصة به مع صديقه مهند فسخ خطبته من بسنت وتركه العمل ، وكذلك أمور ابنه مرزوق وإدمانه للإنترنت وغيابه عن مدرسته وضياع علاقته مع زملائه وتدور كل تلك الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

أبطال «أبو العروسة 3»

«أبو العروسة 3» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سكوير للإنتاج الفني لمالكيها منى قطب، وإبراهيم حمودة؛ أشرف على المحتوى الدرامي للمسلسل الكاتب يسري الفخراني؛ ويشارك فى المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، وفاء صادق، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ونور محمود، وديانا هشام، وهاجر عفيفي، ومحمد عادل، ومحمود حجازى، وخالد كمال، وولاء الشريف، ومحمد حاتم وكارولين عزمى، وأمانى كمال، ومحمد السعدنى، ورشا أمين، وأحمد سلطان، ومحمد رضوان، وزينب سلامة، وهدير عبد الناصر، وشريف بديع.