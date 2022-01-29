3 فوائد رائعة لاستخدمات «زيت الشاى» فى علاج الشعر والبشرة

يعد زيت الشاي من أبرز المكونات التي شقت طريقها حديثًا لعالم التجميل، وهو زيت أساسي مشتق بشكل طبيعي من نبات شجرة الشاي، ويعد مكونًا بارزًا في العديد من منتجات التجميل، وتكمن فائدته في خصائصة المطهرة والمضادة للالتهابات والبكتيريا والميكروبات.

ونعرض لكم فيما يلي أبرز 3 فوائد واستخدامات لـ"زيت الشاي" وفقًا لموقع "elle":

علاج حب الشباب

يعتبر زيت شجرة الشاي من أكثر العلاجات فعالية لتقليل حب الشباب والسيطرة عليه؛ و إلى جانب العناية بحب الشباب النشط، يمكن أن يساعد أيضًا في حالة الشوائب والبثور والندوب والعلامات التي يمكن أن تتركها الحبوب، وذلك بفضل خصائصها العلاجية والتحكم في الدهون؛ ولكن من الضروري تخفيف الزيت قبل وضعه على الجلد، ويمكنك إما إضافة قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي إلى المرطب أو السيروم الخاص بك وتطبيقه على الجلد أو تخفيفه واستخدامه كتونر.

علاج الالتهاب

زيت شجرة الشاي مفيد لمكافحة الالتهابات بجميع أنواعها سواء كانت ناتجة عن حب الشباب أو بسبب الحساسية؛ فالخصائص المضادة للالتهابات لزيت شجرة الشاي قوية بما يكفي لتقليل الاحمرار والتورم وأي تهيج يصاحب أي نوع من الالتهابات؛ ويمكنك مزج زيت شجرة الشاي مع بعض الزيوت الحاملة الخفيفة وفركه على المناطق المصابة لتهدئة وتهدئة وشفاء الالتهاب.



علاج القشرة

يساعد زيت شجرة الشاي بشكل كبير على التخلص من حكة فروة الرأس والقشور؛ كأفضل علاج لفروة الرأس المتهيجة فالشاي الأخضر هو أيضًا منظف عميق فعال لشعرك؛ لأنه يزيل الجلد الميت ويعالج الالتهابات إن وجدت؛ و يمكنك إضفاء سحر شجرة الشاي على شعرك بطريقتين عن طريق مزجها بزيت شعرك أو الشامبو، أو يمكنك إقران زيت شجرة الشاي بزيت جوز الهند أو اللوز أو الجوجوبا وتدليكه في جميع أنحاء فروة رأسك أو اختيار شامبو مملوء به.

جدير بالذكر، أن زيت الشاي يعد زيت أساسي قوي ، ولهذا يوصى دائمًا بإجراء اختبار قبل استخدامه.