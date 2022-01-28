الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المالكى»: استهداف المنشآت العراقية رسالة سلبية إلى العالم

نوري المالكي
نوري المالكي

علق نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون، اليوم، على استهداف مطار بغداد الدولي.

وأشار «المالكي» إلى أن الاعتداء المنشآت الحيوية تعتبر رسالة سلبية إلى العالم.

وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «نستنكر الاعتداء الصاروخي الغادر على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية والطائرات المدنية، بهدف طعن الجهود الامنية والخدمية التي تبذلها الوزارة، وإرسال رسالة سلبية إلى العالم عن واقع الخطوط الجوية العراقية وعمل المطارات».

وأكد أن مواجهة هذه المحاولات والممارسات الإجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الأجهزة الأمنية.

نوري المالكي زعيم ائتلاف استهداف مطار بغداد القانون

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