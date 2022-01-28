السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

طرق التغلب على حساسية الأسنان في الشتاء

حساسية الأسنان
حساسية الأسنان

يعاني الأشخاص من ألم الأسنان كثيرًا في الصباح، خاصة في فصل الشتاء ووفقًا للدراسات يمكن أن يكون السبب هو تسوس الأسنان أو عصب الأسنان المكشوف وكذلك اضطراب أعصاب الأسنان بسبب طحن الأسنان، أو حشو الأسنان حديثًا؛ ويتضاعف هذا الألم في فصل الشتاء البارد، حيث يتسبب الهواء البارد الذي يدخل فمك طوال فصل الشتاء في زيادة الحساسية وعدم الراحة؛ وبسبب النشاط اليومي يتعرض مينا أسناننا لتآكل وإجهاد متزايد ونتيجة لذلك يفقد طبقة أساسية من الحماية وبالتالي تتطور حساسية الأسنان.

ونعرض لكم في التقرير التالي نصائح لمنع حساسية الأسنان والتغلب عليها أثناء الطقس القاسي وفقا لموقع «Casper».

استخدم الفرشاة برفق

الحساسية هي في الأساس مشكلة تحدث نتيجة تآكل مينا الأسنان أو جذور الأسنان المكشوفة؛ ويمكن التحكم في الحساسية من خلال العناية بأسنانك بدءًا من تنظيفها بالفرشاة؛ وعادة ما ينظف الناس أسنانهم بسرعة، لكن هذا أحد أكبر أسباب مشاكل الأسنان. 

استخدام الفرشاة ذات الشعيرات الناعمة

 يفضل استخدام الفرشاة ذات شعيرات ناعمة ومن المهم جدًا إلقاء نظرة على نوع الفرشاة التي تستخدمها فقد تتسبب الفرشاة الصلبة في حدوث نزيف أو تورم اللثة ومشاكل الأسنان الأخرى أيضًا. 

تجنب المشروبات الحمضية

 المشروبات الحمضية مثل المشروبات الغازية ضارة بالأسنان؛ وتتسبب هذه المشروبات في تدهور الأسنان وتنقية مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تعفن الأسنان وترخي اللثة؛ وتنجم حساسية الأسنان أيضًا عن الاستهلاك الزائد لمثل هذه المشروبات الحمضية؛ لذلك من الأفضل شرب عصائر الفاكهة الطبيعية مثل عصير التوت البري وتجنب المشروبات الحمضية.

قم بزيارة طبيب أسنان

 أخيرًا من الضروري زيارة طبيب أسنانك كل ستة أشهر ومواجهة مشاكل الفم مثل الحساسية، من الأفضل استشارة طبيب الأسنان لعلاجها بالشكل المناسب.

عصب السن حشو الاسنان حساسية الأسنان آلام الآسنان اللثة أمراض الفم علاج حساسية الأسنان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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