الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة عمل شوربة الجزر المدخن بالحامض والأناناس

شوربة الجزر المدخن
شوربة الجزر المدخن

عندما يبدأ البرد بالوصول إلينا جميعا فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها، لكن لا شيء سيكون مريحًا أكثر من وعاء شوربة الجزر المدخن بالحامض والأناناس.

ونعرض لكم فيما يلي طريقة عمل شوربة الجزر المدخن بالحامض والأناناس

مكونات شوربة الجزر المدخن بالحامض والأناناس


1 ثمرة أناناس
4 ثمرة جزر
1 ثمرة تفاح
1 بصل
1 برتقال معصور
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون 1
كوب ماء
3 أكواب مرق الخضار
1 ملعقة كبيرة مسحوق كاري
1 كوب كريمة حامضة مع عصير
نصف
كوب من بذور اليقطين

طريقة تحضير شوربة الجزر المدخن بالحامض والأناناس

قطع الأناناس والجزر والتفاح إلى مكعبات كبيرة وقم بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة ثم سخن الزيت في قدر كبير على نار متوسطة ثم يضاف إليه البصل ويقلى لمدة دقيقة وبعدها نبدأ بإضافة الأناناس والجزر ونقلبهما برفق لمدة خمس دقائق مع التحريك من حين لآخر.

ثم أسكب بذور اليقطين ومسحوق الكاري والتفاح وربع كوب ماء واقلي لمدة دقيقتين أخريين بعدها أضف المرق وعصير البرتقال واتركيها تنضج لمدة 10 دقائق وأخيرا أضف الكريمة الحامضة وقلبها جيدًا واستخدم هراسة أو خلاط يدوي لخلط مكونات الشوربة مع بعضها البعض ولإنهاء الحساء أضف قليلًا من الملح والفلفل وأخيراً عصير الليمون وتذوق وتحقق مما إذا كان التوابل على ما يرام وإذا لم يكن كذلك، اضبطه قليلاً.

وأثناء تقديم الحساء، زينيه ببعض قطع الأناناس والجزر المحمص ورش زيت الفلفل الحار وقدمه ساخن مع قطعة مسطّحة ومقرمشة من الخبز.

وتستغرق شوربة الجزر المدخن بالحمضيات والأناناس هذه وقت تحضير نحو 20 دقيقة ومدة طهي نحو 30 دقيقة وتكفي لأربعة أشخاص.

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وائل لطفي

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