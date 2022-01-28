«مصر تصدق الوعد».. الباز يكشف أبرز رسائل زيارة السيسى الإمارات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، دولة الإمارات الشقيق في أعقاب الهجمة الإرهابية التي شنتها جماعة الحوثي ضد مؤسسات مدنية وأسفرت عن وقوع ضحايا، تحمل رسالة للشعب الإماراتي والمجتمع الدولي ولميليشيا الحوثي.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر لم تكتفِ بإصدار بيان فقط، وإنما سافر الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، ليوجه رسالة للإمارات، قيادة وشعبًا، أن "ما يزعجكم يزعج مصر، وما يهددكم يهدد مصر، وكل ما تحتاجون إليه ستقدمه مصر، مصر تصدق دائمًا في وعدها".