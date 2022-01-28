الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: نأخذ التهديدات الروسية بشأن أوكرانيا بجدية

لويد أوستن
لويد أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، إن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية لمواجهة التهديدات الروسية، مضيفًا: «نأخذ التهديدات الروسية بشأن أوكرانيا بجدية». 

وأضاف «أوستن» أن الرئيس الروسي قادر الآن على شن هجوم على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك معلومات روسية مضللة حول غزو أوكرانيا. 

وقال، في مؤتمر صحفي: «لا نعتقد أن الرئيس الروسي اتخذ قرارًا بالهجوم على أوكرانيا».

وبحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره البولندي ماريوس بلاشتاك، التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

لويد اوستن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أوكرانيا روسيا تزويد أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

الزمالك يحقق أول انتصاراته فى كأس الرابطة بعد الخروج من البطولة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

دائرة الخطر.. روشتة حماية الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة من «أوميكرون»

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

«شوقى» يكشف موعد إتاحة النسخة الرسمية من منهج «الإنجليزية» للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

صور

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة