وزير الدفاع الأمريكى: نأخذ التهديدات الروسية بشأن أوكرانيا بجدية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم، إن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية لمواجهة التهديدات الروسية، مضيفًا: «نأخذ التهديدات الروسية بشأن أوكرانيا بجدية».

وأضاف «أوستن» أن الرئيس الروسي قادر الآن على شن هجوم على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هناك معلومات روسية مضللة حول غزو أوكرانيا.

وقال، في مؤتمر صحفي: «لا نعتقد أن الرئيس الروسي اتخذ قرارًا بالهجوم على أوكرانيا».

وبحث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره البولندي ماريوس بلاشتاك، التطورات الأخيرة في أوكرانيا.