الأعمال الكاملة لـ«أريستوفانيس» أسطورة الكوميديا بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة الأعمال الكاملة لإريستوفانيس، وذلك بالتزامن مع معرض الكتاب في دورته الـ ٥٣ التي انطلقت فعالياتها في ٢٦ يناير الجاري ويستمر المعرض حتى الـ ٧ من فبراير المقبل.



الأعمال الكاملة لإريستوفانيس عبارة عن 11 مسرحية في ثلاثة مجلدات ترجمة أمين سلامة.

أما عناوين مسرحيات ارستوفانيس فهي: "الفرسان / السحب / الزنابير/ السلام / الطيور/ ليستراتي / ملهاة الضفادع / برلمان النساء / بلوتوس / النساء في أعياد الثيسموفوريا / الأخنارية والأخناريون أو أهل أخناريا ".

والثلاثة مجلدات هي عبارة عن كل ما حفظ التاريخ من أعمال أستاذ الكوميديا إريستوفانيس.

وقال جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديمه للأعمال الكاملة: حرصنا أن يكون أرستوفانيس حاضرًا ضمن كلاسيكيات الأدب اليوناني التى نقدمها للقارئ احتفالًا بالثقافة اليونانية هذا العام، وإريستوفانيس هو المعلم الذي قدم الكوميديا للعالم.

يأتي نشر الأعمال الكاملة لإريستوفانيس ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التي بدأتها قصور الثقافة قبل وقت سابق بنشر العديد من الأعمال من بينها ١٧ عملا لسلسلة الهوية بخلاف ما صدر قبل ذلك ليصبح الناتج ٤٠ عملا، وأيضا العديد من الكلاسيكيات في الأدبين المصري والعالمي كان آخرهم ما نشر أمس بواقع خمسة كتب كلاسيكية في الثقافة اليونانية، وغيرها من الإصدارات الكثيرة التي تحفل بها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيل.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».