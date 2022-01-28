الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تستعرض عيوب ومخاطر السوشيال ميديا ( فيديو)

قناة تنسيقية شباب
قناة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

استعرضت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عيوب  ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعي «السوشيال ميديا»، وعمليات الاستغلال والتحرش الجنسي التي تتم من خلالها، في برنامج «بالقانون» علي قناة  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين علي موقع «فيس بوك» باستخدام تقنية البث المباشر.

ونشرت التنسيقية حلقة تحت عنوان «السوشيال ميديا زى ما ليها مميزاتها ليها عيوبها ».

لمشاهدة الحلقة  الرابط التالي : 

7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثرون معرض الكتاب بإصدارات متنوعة

وكان قد شارك 7 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدارات مختلفة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسختة الحالية، المقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

ويشارك الزميل عمرو عزت حجاج، بكتاب الثورة المهدية عن دار سنابل للنشر والتوزيع، والزميل آدم الطوخي  بكتاب بنو آدم، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، والزميل رامي عبد الباقي، بكتاب نسور الظل، عن دار زين للنشر والتوزيع.

كما يشارك الزميل محمد محرم، بكتاب الوعي المالي.. كتاب من وحى الألم،  عن دار المعالي للنشر والتوزيع، والزميل مصطفى كُريم بكتاب القوى الإنسانية، ضمن سلسلة الحياة الطيبة مع اثنين من المؤلفين،  ومجموعة قصصية بعنوان "كما تراها" وتحوي 8 قصص قصيرة، وكتاب "الحياة الطيبة" بمشاركة 3 مؤلفين، عن دار نبراس للنشر والتوزيع.

وتحمل الدورة الـ 53 من معرض الكتاب عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وحسب تصريحات صحفية سابقة للدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تعتبر الدورة أحد أكبر تجمع للناشرين على مستوى العالم، إذ يشارك فيها 1063 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وتوكيلا من 51 دولة تمثل قارات العالم، ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تشمل 5 صالات تتضمن 900 جناح.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عمليات الاستغلال التحرش الجنسي التنسيقية

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وائل لطفي

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