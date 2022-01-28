الجمعة 28 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تعرف على حالة الطقس غدًا في معرض القاهرة للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشهد حالة الطقس في التجمع الخامس حيث تقام فعاليات الدورة الـ 53 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ غداً السبت 29 يناير انخفاض درجة الحرارة لتصل إلى 16 درجة بحسب إحداثيات الطقس؛ ومن المتوقع سقوط الأمطار بنسبة 10%، وبنسبة رطوبة تصل الى 58%،وأما عن نسبة الرياح فهي تصل غداً إلى 14 كم/ الساعة.

يشهد البرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الـ53، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، والذى يعقد خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليه دولة اليونان ضيف شرف.

في هذه الدورة تم اختيار الكاتب يحيى حقي ليكون شخصية المعرض العامة، بينما اختير الكاتب عبد التواب يوسف ليكون شخصية معرض كتاب الأطفال. 
وتحت شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فى كلمتها الافتتاحية للبرنامج الثقافى، أنه يركز من خلال الفعاليات الثقافية على الهوية المصرية، التى تعمل على ترسيخ الوعى بها من خلال قراءة التاريخ واستقراء المستقبل ودور الثقافة فى زيادة الوعى بالهوية المصرية ذات الجذور المتعددة، حيث الشخصية المصرية بسماتها الفريدة حاضرا وواقعا ومستقبلا، التى تدمغ بطابعها كل ما حولها وكل من يتقاطع معها، تبادله الفعل والانفعال وتشاركه الوجود والمصير، وخير مثال على ذلك علاقات الشخصيتين المصرية واليونانية التى تمتد منذ آلاف السنين وستظل.
هذا ويشارك وتأتى الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب وسط مشاركة محلية ودولية، ويضم المعرض 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمى مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامى وتراث) 97 دار نشر، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم، إلى جانب مشاركة 49 مكتبة من سور الأزبكية.

الكاتب عبد التواب يوسف في معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتا الكاتب يحيى حقى مصر الثقافة وسؤال المستقبل هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل شعار هوية مصر عرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 المصرية واليونانية اليونان ضيف شرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

الأكثر قراءة

«برودة شديدة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السبت

«شوقى» يكشف موعد إتاحة النسخة الرسمية من منهج «الإنجليزية» للثانوية العامة

الأوقاف تمنع إمام من صعود المنبر: «أساء استخدام مواقع التواصل»

أسعار الذهب اليوم 28-1-2022 فى الأسواق

فخ «أوميكرون».. حكايات من داخل غرف العزل المنزلي

«الاستغناء عن آلاف الموظفين مع تطبيق التحول الرقمي».. الحكومة ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

عبد الرحيم طايع

درس أحمد الحجار

حسين دعسة

نزع سلاح المعلومات المضللة.. الحروب كثيرة!

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «3-3»

محمد هشام عبيه

بالصدفة والمواعيد.. بهجة الحياة ومخاوفها من دون ضريبة القيمة المضافة

ماجد حبته

حديد مدرّع.. وتوكتوك بديل

صور

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

ندوة "انتصار الهوية فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية" بمعرض الكتاب

عزاء الكاتب الراحل ياسر رزق فى الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة

نفتالى بينت: «نتنياهو» هددني خلال تشكيل الحكومة

وزير فلسطينى: رحيل الاحتلال الإسرائيلي وقيام دولة فلسطين لن ينتظرا موافقة «بينت»