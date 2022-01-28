تعرف على حالة الطقس غدًا في معرض القاهرة للكتاب

تشهد حالة الطقس في التجمع الخامس حيث تقام فعاليات الدورة الـ 53 من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ غداً السبت 29 يناير انخفاض درجة الحرارة لتصل إلى 16 درجة بحسب إحداثيات الطقس؛ ومن المتوقع سقوط الأمطار بنسبة 10%، وبنسبة رطوبة تصل الى 58%،وأما عن نسبة الرياح فهي تصل غداً إلى 14 كم/ الساعة.



يشهد البرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الـ53، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، والذى يعقد خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير، في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليه دولة اليونان ضيف شرف.

في هذه الدورة تم اختيار الكاتب يحيى حقي ليكون شخصية المعرض العامة، بينما اختير الكاتب عبد التواب يوسف ليكون شخصية معرض كتاب الأطفال.

وتحت شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب 2022 "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فى كلمتها الافتتاحية للبرنامج الثقافى، أنه يركز من خلال الفعاليات الثقافية على الهوية المصرية، التى تعمل على ترسيخ الوعى بها من خلال قراءة التاريخ واستقراء المستقبل ودور الثقافة فى زيادة الوعى بالهوية المصرية ذات الجذور المتعددة، حيث الشخصية المصرية بسماتها الفريدة حاضرا وواقعا ومستقبلا، التى تدمغ بطابعها كل ما حولها وكل من يتقاطع معها، تبادله الفعل والانفعال وتشاركه الوجود والمصير، وخير مثال على ذلك علاقات الشخصيتين المصرية واليونانية التى تمتد منذ آلاف السنين وستظل.

هذا ويشارك وتأتى الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب وسط مشاركة محلية ودولية، ويضم المعرض 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمى مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامى وتراث) 97 دار نشر، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوى القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا، وتشارك فيه 50 دولة، تمثل قارات العالم، إلى جانب مشاركة 49 مكتبة من سور الأزبكية.