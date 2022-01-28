مباحثات إماراتية أسترالية فى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، في مقر إكسبو 2020 دبي، الجنرال ديفيد هيرلي، حاكم عام أستراليا، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا وفرص تعزيزها في شتى المجالات الثقافية والسياحية والتجارية والعلمية، كما تناول اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، رحب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضيف الإمارات، مشيدًا بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال.

وأشاد بن راشد، بمشاركة أستراليا في إكسبو 2020 دبي، وجهودها في رسم ملامح المستقبل من خلال ما تقدمه خلال المعرض العالمي من ابتكارات في العديد من القطاعات لا سيما المجالات العلمية وحلول المستقبل، معربًا عن أمله أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة المزيد من التطور على صعيد التعاون الثنائي، وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر الجنرال ديفيد هيرلي، الحاكم العام لأستراليا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معربًا عن تقديره للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأسترالية - الإماراتية، واستعداده التام لتعزيز التعاون بين البلدين ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات العلمية، والتقنيات الخضراء، والسياحة بين البلدين.

وأشاد بالتنظيم المتميز للدورة الحالية من معرض إكسبو 2020 دبي، مشيرًا إلى قدرة دبي الفائقة على تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وما يمثله الحدث العالمي من فرصة مثالية لتلاقى الشعوب والبلدان والتعرف على الثقافات المختلفة، وتقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات العالمية، بما فيها جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والاقتصادية وأزمة المناخ وغيرها من التحديات العالمية المشتركة.