شباب «حماة الوطن» يشاركون بمعرض الكتاب لتيسير إجراءات دخول الجمهور

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إن شباب الحزب يشاركون في معرض الكتاب ويعملون على تيسير اجراءات دخول الجمهور عن طريق المساعدة في التسجيل وقراءة "الكيو آر كود"، بالإضافة للعمل على تسهيل دخول كبار السن، بالإضافة لاستقبالهم للوفود الأجنبية وكبار الزوار المترددين على أنشطة المعرض المختلفة.

وأوضح أمين أمانة اللجان النوعية، في بيان له، أن الحزب يشارك في ندوة بالمعرض عن الهوية والوعي في الجمهورية الجديدة، بالإضافة لبعض من الأنشطة الثقافية بمشاركة بعض من قيادات الحزب.

وثمّن «سليمان» دور الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج ونائبه أحمد بهي الدين، مضيفًا: "تمت دعوتي لإطلاق مؤتمر الترجمة على هامش افتتاح المعرض، كما تم الدعوة من قبل السفارة اليونانية كونها ضيف شرف هذه الدورة"، داعيين الله نجاح هذه الدورة وعودة مكانتها.

في سياق منفصل، يناقش مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن "تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين" .