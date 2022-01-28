الجمعة 28 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مراكز ومدن الغربية وانخفاض فى درجات الحرارة

امطار علي الغربية
امطار علي الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، على كل أنحاء مدن المحافظة، واستمر الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، إذ امتلأت السماء بالغيوم، مما دفع محافظ الغربية لإعلان استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، والتي من المحتمل أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.

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وشهدت مدن محافظة الغربية تغيرًا مناخيًا ملحوظًا، منذ صباح أمس الأول الأربعاء، مصحوبًا بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع استمرار درجات الحرارة المنخفضة أثناء النهار وشديدة البرودة ليلًا، وشهدت الطرق صعوبة نوعية في حركة السير والنقل والمواصلات لجميع المواطنين، خاصة الفرعية بالمحافظة، وأسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع، حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة ثم زادت بشوارع وميادين مراكز المحافظة، تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع لإزالة تجمعات المياه.

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وأصدر طارق رحمي، محافظ الغربية، تعليمات لمساعديه بضرورة الالتزام ورعاية مصالح المواطنين، وتفعيل دور غرفة العمليات والربط بين شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بكل قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات وبسيون وغيرها، لمجابهة أي موجة طقس تضرب المحافظة، والعمل علي تخصيص سيارات وعمال إضافيين لكسح وشفط أي مياه محتملة وعلاج أي مشاكل سريعًا.

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ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع المحافظة، وأعلنت محافظة الغربية عن رفع حالة الطوارئ القصوى، خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب سوء حالة الطقس المتوقع حدوثها وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد، وحدوث تقلبات جوية وعدم استقرار وانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار.

امطار خفيفة على محافظة الغربية واستمرار الانخفاض درجات الحرارة وطوارئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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